Michelle Hunziker teilt überraschende Worte über kranken Thomas Gottschalk

Italien - Für die Moderation der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" standen sie einst gemeinsam vor der Kamera. Jetzt hat Michelle Hunziker (49) ehrlich über ihr aktuelles Verhältnis zu dem erkrankten Entertainer Thomas Gottschalk (76) gesprochen.

Michelle Hunziker (49) und Thomas Gottschalk (76) im Jahr 2022 auf dem "Wetten, dass..?"-Sofa. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Weniger eng, aber dafür nicht weniger herzlich - so beschreibt die Schweizerin ihre heutige Beziehung zu ihrem ehemaligen TV-Kollegen.

In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung plauderte Michelle Hunziker offen wie nie über die gemeinsame Zeit des Duos bei "Wetten, dass..?", wo sie Gottschalk mehrere Jahre lang als Co-Moderatorin zur Seite gestanden hatte.

Inzwischen halte sie allerdings keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu dem Showmaster, räumte die 49-Jährige ein. Dennoch würden sich beide nach wie vor bestens verstehen.

"Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht", gab die Dreifachmutter zu. Da sich ihr Familienleben und ihre Arbeit größtenteils in Italien abspielen würden, seien die Begegnungen mit Gottschalk selten geworden.

"Vor Kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", so Hunziker über den erkrankten Moderator, der Ende vergangenen Jahres sein schweres Krebsleiden öffentlich gemacht hatte.