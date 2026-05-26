Michelle Hunziker teilt überraschende Worte über kranken Thomas Gottschalk
Italien - Für die Moderation der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" standen sie einst gemeinsam vor der Kamera. Jetzt hat Michelle Hunziker (49) ehrlich über ihr aktuelles Verhältnis zu dem erkrankten Entertainer Thomas Gottschalk (76) gesprochen.
Weniger eng, aber dafür nicht weniger herzlich - so beschreibt die Schweizerin ihre heutige Beziehung zu ihrem ehemaligen TV-Kollegen.
In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung plauderte Michelle Hunziker offen wie nie über die gemeinsame Zeit des Duos bei "Wetten, dass..?", wo sie Gottschalk mehrere Jahre lang als Co-Moderatorin zur Seite gestanden hatte.
Inzwischen halte sie allerdings keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu dem Showmaster, räumte die 49-Jährige ein. Dennoch würden sich beide nach wie vor bestens verstehen.
"Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht", gab die Dreifachmutter zu. Da sich ihr Familienleben und ihre Arbeit größtenteils in Italien abspielen würden, seien die Begegnungen mit Gottschalk selten geworden.
"Vor Kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", so Hunziker über den erkrankten Moderator, der Ende vergangenen Jahres sein schweres Krebsleiden öffentlich gemacht hatte.
Michelle Hunziker über Thomas Gottschalk: "Habe ihn so lieb"
Dass Gottschalk in den vergangenen Jahren immer wieder wegen seiner Moderationspatzer und seines teils umstrittenen Humors in die Kritik geraten war, ließ die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (62) bewusst unkommentiert.
"Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin lieb haben. Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben."
Sie habe dem 76-Jährigen einen Großteil ihrer Karriere zu verdanken, blickte Michelle Hunziker dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück.
Im Jahr 2009 habe die TV-Legende sie angerufen und ihr die Co-Moderation von "Wetten, dass..?" angeboten, erinnerte sich die Blondine. "Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade, weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat."
Vor rund einem halben Jahr hatte der Entertainer öffentlich gemacht, dass er an einem epitheloiden Angiosarkom, einem sehr seltenen, aggressiven Tumor, leidet. Sein für Mai geplantes Comeback musste Thomas Gottschalk vorerst auf Herbst verschieben.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Daniel Karmann