Mike Cees auf Koks-Entzug! Reality-TV-Star erteilt Ex-Frau Generalvollmacht!

München - Erst im Dezember vergangenen Jahres wurde Mike Cees (37) aus der Haft entlassen . Nun will er seine Kokain-Sucht endgültig hinter sich lassen - und legt dabei sein Leben in die Hände seiner Ex-Frau Michelle Monballijn (46).

Mike Cees (37) will endlich clean werden. © IMAGO / Future Image

Wie "Bild" berichtet, befindet sich der ehemalige "Sommerhaus der Star"-Teilnehmer in Therapie in einer Entzugsklinik in München.

Und: Der Reality-TV-Star hat seiner Ex, von der er sich im Herbst 2023 trennte, demnach eine Generalvollmacht erteilt. Somit kann Michelle gegenüber Behörden und Ärzten über Mikes Cees' Kopf hinweg für ihn bestimmen.

"Ich vertraue Michelle mehr als mir selbst. Vor allem unter Drogeneinfluss treffe ich oft falsche Entscheidungen", sagte der 37-Jährige gegenüber "Bild". "Als ich noch mit Michelle zusammen war, ging es mir besser. Ich glaube, dass sie das Beste für mich will. Ich habe ihr deshalb volle Kontrolle gegeben."

In der Entzugsklinik sei er zurzeit dreimal die Woche. Er bekomme dort Gesprächstherapie und einen unterstützten kalten Entzug. "Das soll mir helfen, endlich endgültig vom Koks loszukommen. Ich muss jetzt endgültig einen Schlussstrich unter meine Abhängigkeit ziehen. Sonst kann ich niemals nach vorn schauen", so Mike Cees.