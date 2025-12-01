Miriam Neureuther fordert Social-Media-Verbot für Kinder: "Können wir das haben, Markus Söder?"
Garmisch-Partenkirchen - Dänemark plant ein umfassendes Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige. Miriam Neureuther (35) sieht darin einen wichtigen Impuls zum Schutz junger Menschen und wünscht sich eine ähnliche Regelung für Deutschland.
Als Familienmutter ist der früheren Biathletin der Schutz der Heranwachsenden besonders wichtig. Statt vor dem Fernseher zu sitzen, geht es für Familie mit Vater Felix Neureuther (41) und den Kindern Matilda, Leo, Lotta und Mats oft in die Natur, wandern oder regelmäßige Ausflüge.
Dass viele junge Menschen aber nur vor dem Handy auf Social Media hängen, befürwortet die 35-Jährige überhaupt nicht – und zeigte dies auch deutlich auf Instagram.
Dort teilte Miriam Neureuther einen Artikel, in dem das Social-Media-Verbot in Dänemark erläutert wird. "Sooooo gut!!!", schreibt die Sportlerin und Familienmutter.
Denn: "Kinder, die täglich mehr als drei Stunden auf Social Apps verbringen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Angststörungen und Depressionen", steht es in dem Artikel geschrieben.
Ebenso, dass die Gehirne der Teenager noch "zu jung" für Instagram und Co. seien.
Markus Söder ist gegen das Verbot von Social Media
Anschließend appelliert sie an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58) und verlinkt dessen Instagram-Profil: "Können wir das bei uns in Deutschland BITTE BITTE BITTE auch haben?"
Doch der scheint von der Regelung in Dänemark nicht viel zu halten. "Social Media erst ab 16 oder 18? Das ist völlig realitätsfremd. Wir brauchen Aufklärung und Verantwortung, nicht Verbote", so der CSU-Chef in einem Facebook-Clip. "Ich bin ein freiheitsliebender Mensch", betonte der 58-Jährige. "Und Verbote, das glaube ich, sind nicht der richtige Weg."
Markus Söder ist also "gegen das Verbot" von Social Media bei unter 16- oder unter 18-Jährigen. Ob ihn die Bitte von Miriam Neureuther noch umstimmen wird, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon