Miriam Neureuther fordert Social-Media-Verbot für Kinder: "Können wir das haben, Markus Söder?"

Garmisch-Partenkirchen - Dänemark plant ein umfassendes Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige. Miriam Neureuther (35) sieht darin einen wichtigen Impuls zum Schutz junger Menschen und wünscht sich eine ähnliche Regelung für Deutschland.

Miriam Neureuther (35) sorgt sich um ihre vier Kinder. © IMAGO / Sven Simon

Als Familienmutter ist der früheren Biathletin der Schutz der Heranwachsenden besonders wichtig. Statt vor dem Fernseher zu sitzen, geht es für Familie mit Vater Felix Neureuther (41) und den Kindern Matilda, Leo, Lotta und Mats oft in die Natur, wandern oder regelmäßige Ausflüge.

Dass viele junge Menschen aber nur vor dem Handy auf Social Media hängen, befürwortet die 35-Jährige überhaupt nicht – und zeigte dies auch deutlich auf Instagram.

Dort teilte Miriam Neureuther einen Artikel, in dem das Social-Media-Verbot in Dänemark erläutert wird. "Sooooo gut!!!", schreibt die Sportlerin und Familienmutter.

Denn: "Kinder, die täglich mehr als drei Stunden auf Social Apps verbringen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Angststörungen und Depressionen", steht es in dem Artikel geschrieben.

Ebenso, dass die Gehirne der Teenager noch "zu jung" für Instagram und Co. seien.