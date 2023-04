Model Anastasiya Avilova beißt in Sandwich und sagt: "Sch**ss auf die anderen!"

Mainz - Posen in knappen Bikinis oder Dessous und selbstbewusste Ansagen - Model und Reality-Darstellerin Anastasiya Avilova (34, " Dschungelcamp " und " Promiboxen ") ist für beides bekannt.

Model Anastasiya Avilova (34) ist auch als Reality-Darstellerin bekannt: Sie trat unter anderem schon beim "Promiboxen" und im "Dschungelcamp" auf. © Screenshot/Instagram/nasia_a

In einem am gestrigen Montag veröffentlichten Instagram-Video tritt die Mainzerin mit ukrainischen Wurzeln ebenfalls im Bikini auf, jedoch nimmt sie in diesem Clip keine Model-Pose ein.

Die 34-Jährige sitzt auf einer Sonnenliege, vor sich hat sein ein Tablett mit Essen und Getränken, offenbar wurde ihr kurz zuvor eine Mahlzeit serviert.

Das Video zeigt, wie Anastasiya nach einem reichhaltig belegten Sandwich auf dem Tablett greift, dieses zu ihrem Mund führt und dann genüsslich hineinbeißt. Das Mahl ist insgesamt ziemlich deftig, auf dem Teller sind noch ein zweites Sandwich und eine große Portion Pommes zu sehen.

Der eigentliche Sinn der Sequenz ergibt sich aus einer Botschaft des Models, welche nach und nach im Verlauf des Clips schriftlich eingeblendet wird.

"Was ich im Laufe des Lebens gelernt habe - es ist absolut egal, wie viel man wiegt und wie man aussieht, die anderen werden eh immer meckern. Also Sch**ss auf die anderen!", ist dabei zu lesen.