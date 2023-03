Model gesteht "beschissenen" Männer-Geschmack, lacht aber herzhaft

Mainz - "Jetzt kommt meine Weisheit des Tages" - mit diesen Worten wandte sich Model und Reality-Darstellerin Anastasiya Avilova (34, " Dschungelcamp " und " Promiboxen ") am gestrigen Mittwoch auf Instagram an ihre Fans.

Model und Reality-Darstellerin Anastasiya Avilova (34) war unter anderem schon als Kandidatin der Dating-Show "Temptation Island" sowie beim "Dschungelcamp" und beim "Promiboxen" im TV zu sehen. © Montage: Screenshot/Instagram/nasia_a

Die Mainzerin mit ukrainischen Wurzeln setzte ihre Ansprache in der Instagram-Story mit einem überraschend offenem Geständnis fort: "Ich mag vielleicht den beschissensten Männer-Geschmack ever haben, wissen wir alle."

Tatsächlich war die 34-Jährige in der Vergangenheit mit unglücklich und im Streit endenden Liebschaften in den Schlagzeilen. Mit einem ihrer Ex-Partner, dem Schlagersänger Ennesto Monté (47, "Naked Attraction"), zoffte sie sich sogar vor laufender Kamera.

In ihrer Story vom gestrigen Mittwoch wollte das Model jedoch auf etwas anderes hinaus: "Aber, o mein Gott, was für ein Glück habe ich mit meinem Steuerberater und Anwälten auch und solchen Sachen."

Sie unterbrach ihre Rede, um einen angedeuteten Kuss in die Kamera ihres Smartphones zu werfen. "So much love einfach, das ist das Wichtigste ever", setzte Anastasiya hinzu.

"Ich fühle mich gerade so happy deswegen", ergänzte sie noch, um danach herzhaft zu lachen.

Die rätselhaft anmutende Ansprache wird verständlich durch den Text, den das Model der Story hinzufügte.