Model Barbara Meier über Nachhaltigkeit: "Nur Greta Thunberg ist darin perfekt"

Dieses Dirndl-Projekt sei zum Beispiel etwas, was sie, wenn ihre Kinder älter sind, ihnen stolz zeigen könne: "Ich könnte zwar sagen, ich war in einer Fernsehsendung, aber ein Projekt wie dieses bedeutet mir dann doch mehr".

Mit ihrer eigenen "fairen" Trachtenlinie kann sie ihre Leidenschaft zur Mode und ihren Sinn für Umwelt vereinen: "Ich bin ein bayrisches Mädchen, ich habe schon so viele Dirndl getragen. Dann war der Schritt ganz selbstverständlich für mich, wenn ich nachhaltige Mode mache, dann sollen es Dirndl sein. Es ist so ein traditionelles und hochwertiges Kleidungsstück, da passt Nachhaltigkeit einfach perfekt".

Als Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode möchte sie Menschen inspirieren, wie sie gegenüber TAG24 im Interview sagte: "Als Botschafterin versuche ich einfach, den Leuten zu vermitteln: Überlegt mal, was ihr da anhabt, was auf eure Haut kommt. Ich habe das gerade bei den Kindern total gemerkt. Nachhaltige Baby-Mode gibt es viel mehr. Darauf wird viel mehr Wert gelegt, so von wegen: Das kleine neugeborene Baby soll noch keine Schadstoffe auf die Haut bekommen. Aber warum ist das für uns okay, wenn wir Schadstoffe auf der Haut haben?"

Doch inzwischen steht die gebürtige Bayerin wegen vieler weiterer Projekte in der Öffentlichkeit. Neben ihrer Model- und Schauspielkarriere engagiert sich die 37-Jährige auch in der Politik .

Model und Schauspielerin Barbara Meier (37) hat anlässlich des 75. Geburtstages von "Trachten Angermeier" eine zweite "Greenline X Barbara Meier"-Dirndl-Kollektion entworfen. © Alice Nägle/TAG24

Doch eine nachhaltige Trachtenlinie zu entwerfen sei gar nicht so einfach, wie die Designerin in unserem Gespräch erklärte. "Ich weiß noch, in der letzten Kollektion haben wir einen riesigen Berg an Knöpfen gehabt und geschaut, welche am schönsten sind. Letztlich mussten wir aber 95 Prozent wegschieben, weil die nicht nachhaltig waren. Wir wollten unbedingt das komplette Dirndl nachhaltig machen. Wo wird gefärbt, wo wird gewebt, sind die Arbeitsbedingungen gut, wird es in Europa produziert - es ist so viel, was mit reinspielt".

Außerdem sollten die Dirndl so aussehen, dass sie länger im Schrank bleiben können und nicht nach einem Jahr wieder entsorgt werden. "Wir hätten auch ein Barbie-Dirndl machen können, aber: Wer zieht nächstes Jahr noch ein pinkes Dirndl an? Oder ich persönlich hätte gerne mal ein gelbes Dirndl. Aber dann haben die Experten von Angermeier gesagt: 'Du, es gibt nicht viele Frauen, die gerne Gelb tragen'".

Auch deshalb habe sie sich für Farben wie Salbei, Peach, Himmelblau, Weiß und traditionelle Leinenstoffe entschieden. "Die Dirndl aus meiner Kollektion kann man viele Jahre haben. Schauen sicher in fünf oder zehn Jahren immer noch gut aus", so das Model. Schließlich ließen sich gerade Dirndl immer wieder neu kombinieren und schaffen je nach Bluse oder Schürze einen ganz anderen Look.

Neben den nachhaltigen Dirndln für Erwachsene hat die Mutter zweier Töchter sich mit der neuen Kollektion einen Wunsch erfüllt: Passende Kinder-Dirndl, auch wenn die wahrscheinlich nicht so langlebig sind wie die der Großen.