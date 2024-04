Model Lucy Hellenbrecht bei "Fundbüro der Liebe": So wurde ihr das Herz gebrochen

Berlin/Kassel - Für die 25-Jährige war es ohne Frage ein äußerst schwieriger Termin, doch sie meisterte ihn mit Bravour: Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (" Rote Rosen ") berichtet in der am gestrigen Dienstag auf YouTube veröffentlichten Folge der MDR-Show " Fundbüro der Liebe " davon, wie sie von ihrem Lebensgefährten verlassen wurde.

Schnell nahm ihr Partner auch an ihren öffentlichen Auftritten teil. Das junge Paar machte sein Liebesglück zudem auf Instagram öffentlich . Doch die 25-Jährige betont in dem MDR-Interview, dass aus ihrer Sicht die Beziehung hinter der Kamera "genauso perfekt" gewesen sei, wie vor der Kamera.

Wie die aus dem nordhessischen Kassel stammenden Wahl-Berlinerin in dem Interview berichtet, war das Zusammenkommen mit ihrem Ex im zurückliegenden Jahr für sie etwas sehr Besonderes.

Lucy Hellenbrecht (25) ist als Model uns Schauspielerin erfolgreich - ihre Karriere begann als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2020. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Auf die Frage, weshalb die doch so harmonische Beziehung "irgendwann nicht mehr fantastisch" gewesen sei, konnte die 25-Jährige keine Antwort geben: "Das wüsste ich auch gerne."



Sie habe bis heute keine Antwort darauf. Kurz vor der Trennung hätten sie und ihr Ex-Freund noch gemeinsame Pläne für das Zusammenziehen gemacht.

Ihr Ex habe sich für sie völlig überraschend "von heute auf morgen" von ihr getrennt: "An einem Donnerstag kriege ich noch Nachrichten im Sinne von 'Ich freue mich, dass wir zusammenziehen. Ich habe meinen alten Mietvertrag gekündigt. Ich will mit Dir in die Zukunft blicken' - und am Freitag war dann Schluss!"

Sie nehme aus der gescheiterten Beziehung sehr viele Selbstzweifel mit, bekennt das Model weiter. Sie müsse mit sich selbst darum kämpfen, "offenzubleiben".