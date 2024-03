Model gibt Geheimnisse preis: Deshalb hatte sie Ärger mit der Polizei

Kurz darauf wird bekannt, dass Lucy Hellenbrecht auch in einer anderen Angelegenheit schon Ärger mit den Ordnungsbehörden hatte.

"Wenigstens stand bei mir sonntagmorgens noch nicht die Polizei, weil ich einen Strafzettel nicht bezahlt habe", wirft die Schwester des Models der Berlinerin an den Kopf.

Die aus dem nordhessischen Kassel stammende Wahl-Berlinerin veröffentlichte am gestrigen Freitag ein Instagram-Reel , in dem sie das Spiel zusammen mit ihrer Schwester spielt.

Lucy Hellenbrecht (25) wurde 2020 als Kandidatin der Show "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instgaram/lucyhellenbrecht.official

Neben derart handfesten Verfehlungen werden in dem "Wenigstens"-Reel auch harmlosere Peinlichkeiten aus dem bisherigen Leben des Models ausgeplaudert.

So erfährt der Zuhörer etwa aus dem Mund von Lucys Schwester über die "Rote Rosen"-Darstellerin: "Wenigstens verwechsele ich kein Suppengrün mit Mangold und koche dann eine Mangold-Suppe."

Umgekehrt plaudert Lucy natürlich auch diverse eher unrühmliche privaten Geheimnisse über ihre Schwester aus.

So wirft sie dieser etwa an den Kopf: "Wenigstens hatte ich noch nie was mit einem vergebenen Mann."