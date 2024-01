Model lächelt und sagt zuckersüß: "Natürlich bist Du schwul"

Kassel/Berlin - Model Lucy Hellenbrecht wandte sich kürzlich mit einem Instagram-Reel an ihre Fans. In dem Clip spricht die 25-Jährige mit betont lieblicher Stimme und lächelt unentwegt - doch gleichzeitig bringt sie einige sehr ernste Themen aufs Tapet.

Gleichzeitig haben die Statements von Lucy Hellenbrecht aber auch einen stark ironischen Beiklang, denn in jeder der sechs Aussagen thematisiert sie ein gängiges Vorurteil über Trans-Frauen.

Die Aussage ist ernst gemeint: Die aus dem nordhessischen Kassel stammende Wahl-Berlinerin ist eine Frau mit Trans-Hintergrund . In der Vergangenheit engagierte sie sich sehr für Aufklärung rund um dieses Thema .

Am Anfang jedes Abschnitts spricht das Model zu einem fiktiven Gesprächspartner, wobei sie ihre Aussagen stets mit den Worten "Ich bin trans, natürlich ..." einleitet.

Das am gestrigen Dienstag veröffentlichte Video ist in sechs Abschnitte unterteilt.

Nach diesem Schema verlaufen auch die weiteren Statements von Lucy Hellenbrecht in dem Reel. Als dritten Punkt führt sie etwa an: "Ich bin trans, natürlich bist Du schwul, wenn Du mich datest."

Das Stereotyp übergeht dabei die großen psychischen Belastungen, die viele Personen erleiden, wenn sie an ihrer geschlechtlichen Identität zweifeln.

Das Vorurteil wird in der Regel vorgetragen, um es als bloße Mode-Erscheinung abzutun, wenn junge Menschen ihre bei der Geburt zugewiesene Geschlechtsidentität infrage stellen.

Damit spielt sie auf ein von transfeindlichen Personen häufig verwendetes Stereotyp an, demnach Trans-Identität angeblich ein populäres Thema unter Jugendlichen sei.

"Ich bin trans, natürlich liege ich voll im Trend", sagt die 25-Jährige am Anfang des Clips.

Damit spielt sie auf ein insbesondere unter Männern verbreitetes Vorurteil an, das mit komplett falschen Kategorien arbeitet. Ein "schwuler" (also homosexueller) Mann ist unter erotisch-amourösen Gesichtspunkten ausschließlich an Personen mit männlicher Geschlechtsidentität interessiert.

Eine Frau mit Trans-Hintergrund ist jedoch eine Person mit weiblicher Geschlechtsidentität!

Der springende Punkt dabei ist der Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen auf der einen Seite und der durch psychische und soziale Faktoren bestimmten Geschlechtsidentität, die eben auch von dem biologischen Geschlecht abweichen kann.