Model macht Bundesliga-Spieler besonderes Geschenk zum Geburtstag

Griechenland/Frankfurt am Main - Sie sind ein echtes Promi-Pärchen mit Jetset-Leben: Model Izabel Goulart (39) und Kevin Trapp (34), der Torwart von Bundesligist Eintracht Frankfurt . Letzterer hatte am gestrigen Montag Geburtstag.

Die Brasilianerin Izabel Goulart (39) ist ein international erfolgreiches Topmodel - und schon seit Längerem die Verlobte von Kevin Trapp (34). © Screenshot/Instgaram/izabelgoulart

Gefeiert wurde in einem Luxus-Domizil in Griechenland, das Model und der 34-Jährige machen in jedem Sommer einen längeren Urlaub in dem südeuropäischen Land.

Dabei gewähren sie ihren Fans gerne Einblicke in ihr Promi-Leben via Instagram. Auf der Foto-Plattform platzierte das Model aber auch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für ihren Verlobten.

Hierzu stellte sie eine Fotostrecke online und verband diese mit einer öffentlichen und äußerst innigen Liebeserklärung.

"Es ist leicht, sich in Dich zu verlieben. Noch leichter ist es aber, Dich zu lieben" [alle Zitate redaktionell angepasst], beginnt das Schreiben von Izabel Goulart an Kevin Trapp.