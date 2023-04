Model Romina Palm: Nach Trennung von Stefano Zarrella geht es ihr besser denn je

"Ich war noch nie so ausgeglichen, wie ich es aktuell bin", lautete ihre hoffnungsvolle Antwort.

Und die Glücksgefühle scheinen anzuhalten, wie sie nun am Wochenende in einer Fragerunde erklärte. Dort wollte ein Fan von Romina wissen, ob sie glücklich sei oder es nur den Anschein mache.

In ihrem Video wirkte die neue Single-Lady beschwingt und zuversichtlich. Die lange Auszeit habe ihr dabei geholfen, wie sie erklärte.

Darin versprach die quirlige Kölnerin, dass sie sich fortan wieder regelmäßiger melden wolle und gab einen neuen Lebensabschnitt in ihrer ersten eigenen Wohnung bekannt. Mit ihr vor Ort: Hund Baloo, der sein Frauchen ab sofort auf Schritt und Tritt verfolgen werde.

In den vergangenen Monaten sei einiges passiert und sie habe sich von jetzt auf gleich auf ein selbstständiges Leben einstellen müssen. Zuvor sei sie stets in Beziehungen gewesen und habe selten Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen müssen.

"Ich habe tolle neue erste Male an Erfahrung sammeln können und merke, wie ich immer mehr meine innere Mitte finde", untermauerte sie ihr Hochgefühl.

Doch es scheint nicht alles Gold zu sein, was glänzt: Denn das Model kämpft seit vielen Jahren mit einer Essstörung und befindet sich deswegen in therapeutischer Behandlung. "Natürlich behandeln wir dort nicht nur das Thema. Eine ED [Anm. d. Red.: Essstörung] führt meist auf weitaus mehr Dinge zurück", sprach sie das ernste Thema an.

Doch seit zwei Monaten habe sie keinen Rückfall mehr erlitten, was ihrer Meinung nach ebenfalls maßgeblich zu ihrem Gemütszustand beitrage. Solch eine lange Zeitspanne habe es in den vergangenen sieben Jahren nicht gegeben, so Romina.

"Ich kann es selbst kaum glauben, habe wieder Freude am Essen und kann es in vollen Zügen genießen", offenbarte sie abschließend stolz.