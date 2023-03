Romina Palm bricht Schweigen: Sie spricht erstmals über Trennung von Stefano Zarrella

Köln - Nach ihrer Trennung von Food-Influencer Stefano Zarrella (32) verschwand die f rühere " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Romina Palm (23) für drei Wochen von der Bildfläche. J etzt kehrte sie zurück und hatte überraschende Infos im Gepäck.

In einem neuen YouTube-Video gibt Romina Palm (23) ein kurzes Lebensupdate. © Montage: Screenshot/Instagram/rominapalm

Viele kennen Romina als quirlige Influencerin bei Instagram. Aber auch in eigens kreierten YouTube-Videos ließ sich die Rothaarige in der Vergangenheit hin und wieder blicken. Nachdem das Pärchen seine Trennung jedoch in einem öffentlichen Statement bestätigt und damit auch seine Verlobung gelöst hatte, wurde es ruhig - insbesondere um Romina.

Jetzt aber rief sie sich mit einem relativ kurzen YouTube-Video wieder zurück in die Erinnerung ihrer Fans. "Willkommen zurück! Unser neuer Lebensabschnitt" lautet der Titel des kurzen Einblicks. Wer jetzt denkt, Romina sei bereits wieder vergeben, liegt falsch. Mit "uns" meint die 23-Jährige niemand Geringeren als ihren Hund Baloo, der nun bei ihr wohnt.

Nicht nur ihn zeigte die Influencerin, sondern sprach zudem ganz offen über ihre Trennung von Giovanni Zarrellas (45) Bruder.

"Stef und ich haben uns vor längerer Zeit getrennt. Wir haben nach wie vor beruflich als auch privat ein sehr gutes Verhältnis und uns ist es auch beiden wichtig, dass wir das auch weiterhin pflegen", erläutert sie das aktuelle Verhältnis zu ihrem Ex.