Model Victoria Jancke wagt Neuanfang: "Wenn das nicht klappt, bin ich am Ar***!"

Hamburg/Los Angeles - Victoria Jancke (34) will einen Neuanfang in Los Angeles wagen und sucht eine geeignete Location für ein geplantes Influencer-Event. Doch das gestaltet sich nicht ganz so einfach wie erhofft ...

Victoria Jancke (34, M.) mit ihren Freundinnen Magey Kalley (37, r.) und Jacky Siemsen (34). © RTLZWEI

In der Vergangenheit musste das Model einige Tiefen verkraften. Der Traum von der großen Schauspielkarriere in den USA ist geplatzt, 2023 verlor sie ihr erstes Kind. Vor nicht allzu langer Zeit ist ihr geliebter Großvater gestorben. "Das war sehr viel Verlust", erinnert sich Victoria unter Tränen in einer neuen Folge von "VIPs Only!".

"Ich habe meinem Opa am Sterbebett versprochen, dass ich Frauen-Events mache und wenn das nicht klappt, bin ich am Ar***!", ist die 34-Jährige am Boden zerstört.

In Los Angeles will sie als Event-Managerin für Frauen Fuß fassen. Die erste große Veranstaltung mit einflussreichen Kundinnen steht an, doch Victoria hat noch keine Location. Auf der Suche nach dem passenden Ort bekommt sie tatkräftige Unterstützung von ihren Freundinnen Magey Kalley (37), Ex-Frau von Currywurstmann Chris Töpperwien (51), und Reality-Sternchen Jacky Siemsen (34).

Das Problem: Das Event ist schon am nächsten Tag, dem Girl-Trio sitzt die Zeit im Nacken. Als die Promi-Ladys die erste Location besichtigen, ist die Enttäuschung groß. Von außen kann das Gebäude nicht überzeugen. "Vielleicht soll es einfach nicht sein", ist Victoria kurz vorm Aufgeben.