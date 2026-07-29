RTL-Moderatorin weg: Das sind ihre Abschiedsworte an Kollegen und TV-Zuschauer

Köln - Anna Fleischhauer verabschiedet sich von der RTL -Bildfläche. Die 39-jährige Moderatorin hat sich um ein anderes "Abenteuer" zu kümmern.

"RTL aktuell"-Sportmoderatorin Anna Fleischhauer (39) hat sich auf unbestimmte Zeit in die Babypause verabschiedet. © Bildmontage: Instagram/anna__fleischhauer (Screenshots)

Seit 2021 berichtet die Blondine bei "RTL aktuell" über die sportlichen Nachrichten des Tages. Bald werden sie die Zuschauer dort allerdings nicht mehr zu Gesicht bekommen. Fleischhauer nimmt sich eine Baby-Auszeit.

Zum Ende der vergangenen Woche stand sie ein letztes Mal vor dem Mutterschutz für die News-Sendung vor der Kamera. Jetzt verabschiedete sie sich auch noch per Instagram von den Kollegen und ihrem Fernsehpublikum.

"Der Tag ist gekommen, um tschüss zu sagen für 'ne Weile! […] Jetzt kommt das andere große Abenteuer, das ich über die Ziellinie bringe", schreibt sie zu einer Bildergalerie mit Schnappschüssen von ihrem Arbeitsplatz.

Komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte sich Fleischhauer aber nicht. Sie verspricht: "Wir sehen uns wieder bei RTL aktuell! Und hier natürlich auch weiterhin, aber mit weniger Make-up, flachen Schuhen."