RTL-Moderatorin weg: Das sind ihre Abschiedsworte an Kollegen und TV-Zuschauer
Köln - Anna Fleischhauer verabschiedet sich von der RTL-Bildfläche. Die 39-jährige Moderatorin hat sich um ein anderes "Abenteuer" zu kümmern.
Seit 2021 berichtet die Blondine bei "RTL aktuell" über die sportlichen Nachrichten des Tages. Bald werden sie die Zuschauer dort allerdings nicht mehr zu Gesicht bekommen. Fleischhauer nimmt sich eine Baby-Auszeit.
Zum Ende der vergangenen Woche stand sie ein letztes Mal vor dem Mutterschutz für die News-Sendung vor der Kamera. Jetzt verabschiedete sie sich auch noch per Instagram von den Kollegen und ihrem Fernsehpublikum.
"Der Tag ist gekommen, um tschüss zu sagen für 'ne Weile! […] Jetzt kommt das andere große Abenteuer, das ich über die Ziellinie bringe", schreibt sie zu einer Bildergalerie mit Schnappschüssen von ihrem Arbeitsplatz.
Komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte sich Fleischhauer aber nicht. Sie verspricht: "Wir sehen uns wieder bei RTL aktuell! Und hier natürlich auch weiterhin, aber mit weniger Make-up, flachen Schuhen."
Anna Fleischhauer richtet zum Abschied einige Worte ans TV-Publikum
Viele Kollegen und Promis haben inzwischen auf den Beitrag reagiert. "Nur das Beste für eure tolle Familie", schrieb etwa Frauke Ludowig. Schauspielerin Valentina Pahde meinte: "Wie schön! Wir werden dich vermissen und wünschen dir eine wundervolle Zeit."
Auch andere TV-Gesichter wie Pinar Atalay, Angela Finger-Erben, Miriam Lange oder Mareile Höppner schickten Herzen an die werdende Mama. Für Fleischhauer ist es bereits das zweite. Im Winter 2022 brachte sie einen Sohn zur Welt.
In ihrer letzten Sendung, die Anna gemeinsam mit Christopher Wittich präsentierte, hatte sich die gebürtige Düsseldorferin zum Abschied noch mit ein paar Worten direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer gewandt.
"Ich sage jetzt tschüss für eine ganze Weile. Ich habe dieses Projekt hier über die Ziellinie zu bringen. Ich freue mich sehr auf meine Elternzeit, aber dann auch darauf, Sie hier und alle aus der gesamten Redaktion wiederzusehen", so die 39-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/anna__fleischhauer (Screenshots)