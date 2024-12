Mola Adebisi kündigt Kuriosum an: Das bekommt sein Sohn zu Weihnachten!

Köln - Auf einer Art "Weihnachtsfeier für Z-Promis" hat am Wochenende Mola Adebisi (51) sein Jahr Revue passieren lassen und dabei ganz besondere Details verraten. Dieses Geschenk bekommt sein Sohn nämlich zu Weihnachten!

Bei all der Freude: Auf eine Sache wollen die frischgebackenen Eltern aber noch lange Zeit verzichten!

Noch kriegt der kleine Mann zwar nichts vom Trubel um seine süße Person mit - sein Geschenk unterm Weihnachtsbaum liegt trotzdem schon in trockenen Tüchern.

Am Rande der Promi-Party von Kate Merlan (37) hat der beste Kumpel und Nachbar von Olli Pocher (46) mal ganz brisant aus dem Nähkästchen geplaudert.

Seine Frau Adelina Zilai (36) und der Kleine sind des Moderators größer Stolz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Mola Adebisi

Parallel zum Schaulaufen bekannter Reality-Größen oder Influencer wollen die zwei noch so lange wie möglich die Privatsphäre ihres Sohnes schützen.

Ein Promi-Walk über den roten Teppich? Völlig fehl am Platz! "Teppich ist noch zu früh. Also der hat noch bisschen Privatsphäre verdient", scherzt Mola und fügt ernster hinzu: "Aber unser Leben ist halt so wie es ist und wir versuchen ihn immer mitzunehmen."

Immer wieder zieht es den Kult-Moderator und Ex-Kollegen von Gülcan Kamps (42) auf Promi-Events überall im ganzen Land. Auf den Support seiner kleinen Familie kann er dabei immer zählen. "Auf den Shows ist sie immer dabei mit dem Kleinen."

Geht es nach dem Wahl-Kölner, kann das auch im kommenden Kalenderjahr genauso bleiben.