Mola Adebisi gesteht: "Ich hoffe, das verhindern zu können"

Essen - Bei Viva-Legende Mola Adebisi (52) und seiner Frau Adelina Zilai (37) gibt es Uneinigkeit, was das nächste gemeinsame TV-Format der beiden angeht.

Mit seinem guten Freund Oliver Pocher (47, r.) besuchte Mola Adebisi (52) zuletzt das Oktoberfest. © Felix Hörhager/dpa

"Ich hoffe, das verhindern zu können", antwortete der 52-Jährige TAG24 am Rande der "Fame Fighting"-Veranstaltung in Essen auf die Frage, ob er mal wieder im Reality-TV zu sehen sein werde.

Ganz abgeneigt sei er aber nicht, es komme allerdings auf das Format und die Gage an. "Am liebsten würde ich was mit meiner Frau zusammen machen, weil da fühle ich mich immer am besten. Weil alles, was ich so alleine gemacht habe, danach ging es mir immer nicht so gut."

Zuletzt war der Moderator 2024 im Legenden-Dschungelcamp bei RTL zu sehen, eckte dort oft mit seinen Mitcampern an. Am Ende belegte er Platz 4.

Im "Sommerhaus der Stars" waren er und Adelina, die im Juli des vergangenen Jahres Eltern eines Sohnes wurden, bereits.

"Temptation Island" würde die 37-Jährige "auf jeden Fall machen", so Mola. Er selbst allerdings sei für dieses Format eher weniger zu begeistern. "Das müssten wir uns genau überlegen."