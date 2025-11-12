Monatelange Depression! Hollywood-Star packt über krasseste Rolle aus

Los Angeles (USA) - Mittlerweile zählt Florence Pugh (29) zu den größten Stars einer neuen Schauspielgeneration, war nicht nur als Marvel-Superheldin auf der großen Leinwand zu sehen, sondern auch in Mega-Blockbustern wie " Oppenheimer " und " Dune: Part Two ". Doch bis heute hängt der Britin vor allem eine Rolle nach, die sie sogar in eine Depression gestürzt haben soll.

Schon vor dem ganz großen Erfolg war Pugh als junge Schauspielerin in zahlreichen Produktionen zu sehen - so unter anderem 2019 in dem modernen Horror-Klassiker "Midsommar" von Ari Aster (39).

Eine Rolle, die der Oscar-nominierten Darstellerin zu schaffen machte wie keine andere! "Ich kann mich einfach nicht mehr so verausgaben, weil das Folgewirkungen hat", berichtete sie im "Louis Theroux Podcast".

In dem Folklore-Horror spielt Pugh die junge Doktorandin Dani, deren Eltern bei einem erweiterten Suizid ihrer Schwester ums Leben kommen. Im Laufe des Films landet die junge Frau in Schweden, wo sie Teil der verstörenden Sommersonnenwende-Feier einer sektenähnlichen Gemeinschaft wird.

"Ich glaube, ['Midsommar'] hat mich danach etwa sechs Monate lang traurig gemacht, und ich wusste nicht, warum ich depressiv war", führte die 29-Jährige aus.