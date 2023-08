Nach Nacktszene und Busen-Aufreger: "Oppenheimer"-Star spricht ernst über ihre "kleinen süßen Nippel"

Florence Pugh (27) war in diesem Sommer in "Oppenheimer" zu sehen. © HENRY NICHOLLS / AFP

Im Nolan-Blockbuster über den "Vater der Atombombe" ist Pugh in ihrer Rolle als Jean Tatlock zwischenzeitlich oberkörperfrei zu sehen. In Indien und einigen Ländern aus dem arabischen Raum sorgte dies für so viel Unmut, dass der 27-Jährigen im Nachhinein kurzerhand per Spezialeffekt ein Kleid angezogen wurde!

Doch auch im echten Leben waren Pughs Nippel Gesprächsthema. So war sie vor einiger Zeit bei einer Modenschau der italienischen Luxus-Marke Valentino in einem transparenten Kleid ohne BH aufgekreuzt. Daraufhin wurde sie in den sozialen Medien von unzähligen Usern angefeindet, wie sie berichtete.

"Ich glaube, das, was mich am meisten beängstigt, sind die Fälle, in denen sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass ich 'zu viel' von mir gezeigt habe", sagte sie nun im Gespräch mit dem Modemagazin Elle.

"Als vor einem Jahr alles mit dem rosa Valentino-Kleid passierte, waren meine Brustwarzen durch ein Stück Stoff zu sehen, und das hat die Leute wirklich aufgewühlt", erinnerte sich die "Midsommar"-Darstellerin.