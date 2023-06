Monica Lierhaus kehrt bei Länderspiel erstmals auf die große TV-Bühne zurück

Monica Lierhaus (53) kehrt am 20. Juni erstmals wieder vor der TV-Kamera zurück. © Georg Wendt/dpa

Am 20. Juni kehrt die Sportmoderatorin wieder auf gewohntes Terrain wie einst für die ARD zurück. Diesmal für den Sender RTL, der das Länderspiel des DFB-Teams gegen Kolumbien überträgt. Lierhaus wird in Gelsenkirchen an der Seite von Moderator Florian König (55) stehen. Und sie hat Fragen - besonders an Bundestrainer Hansi Flick (58).

"Ich freue mich unheimlich darauf", sagt die Hamburgerin. "Wenn ich arbeiten darf, dann geht es mir gut." Sie versteht sich vor allem als Journalistin und möchte auch so wahrgenommen werden.

Nach ihrer Hirn-Operation im Januar 2009, dem mehrmonatigen Koma und den schwerwiegenden Folgen hat sie sich nicht versteckt, trat öffentlich auf, gab Interviews, schrieb ein Buch. Die Erkrankung ist ein wesentlicher Teil ihres Lebens, aber nicht das ganze Leben von Lierhaus.

Seit April ist RTL ihr Arbeitgeber. Der Sender hat Lierhaus ins Free-TV zurückgeholt, als Reporterin und als Moderatorin; erst einmal für ein Jahr.

Ein Themenschwerpunkt wird die Inklusion sein. Denn außer beim Länderspiel wird Lierhaus in diesem Monat auch bei den Special Olympics vom 17. bis 25. Juni in Berlin im Einsatz sein. RTL ist einer der Medienpartner des Sport-Großereignisses für 7000 Menschen mit geistiger Behinderung.