Darum ist MontanaBlack von diesem Elfjährigen so beeindruckt

Internet-Star MontanaBlack (36) traf auf den elfjährigen Damian, Streitschlichter an einer Berliner Brennpunktschule. © Screenshot/YouTube/SternTV

Rückblick: Im Mai hatte RTL zum ersten Mal an der Morgensternschule im Berliner Bezirk Spandau gedreht und den Streitschlichter Damian begleitet. Den Beitrag sah auch MontanaBlack und reagierte darauf in einem seiner YouTube-Videos. "Den habe ich ja direkt ins Herz geschlossen", sagte er und grinste in die Kamera. "Richtig cool, was er macht." Anschließend versprach er, sich mit dem Elfjährigen zu treffen.

Und so kam es nun auch. Ein Fernsehteam begleitete den 36-Jährigen in die Bundeshauptstadt, wo er der Brennpunktschule einen Besuch abstattete.

Nichtsahnend wartete Damian mit seiner Schulleiterin Karina Jehniche auf einen unbekannten Gast. Als MontanaBlack ausstieg, konnte er es kaum fassen. "Ich kann es immer noch nicht glauben", sagte Damian mit großen Augen und offenem Mund.

Anschließend nahm der Elfjährige den Internet-Star mit und führte ihn durch den Schulalltag. "Damit hat man fast jede Pause zu kämpfen", erklärte der Streitschlichter zu den Gewaltproblemen. Dies verdeutlichten auch die anderen Schullotsen. "An jeder Schule kommt es mittlerweile zu Konflikten, zu körperlichen Konflikten, und Beleidigungen", führte einer von ihnen aus.