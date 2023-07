Dose von MontanaBlacks "Gönrgy" wird auf Kleinanzeigen für 1250 Euro verkauft: Wieso?

Auf Kleinanzeigen will ein Händler die "Tropical Exotic-Gönrgy"-Dose für 1250 Euro verkaufen. Er behauptet, MontanaBlack (34) selbst hätte sie berührt. © Screenshot Instagram/montanablack

Der YouTuber hat es selbst in seiner Instagram-Story hochgeladen: einen Screenshot eines Kleinanzeigen-Inserats. Und zwar von nichts Geringerem als einer Dose seiner neuen Energy-Drink-Reihe mit dem Namen "Gönrgy".

Auf den ersten Blick handelt es sich um eine ganz normale Halbe-Liter-Dose der Geschmacksrichtung "Tropical Exotic".

Doch beim zweiten Hinsehen dann die Überraschung: Der Händler verlangt schlappe "1250 Euro VB" für das Getränk. Den Grund schreibt Kleinanzeigen-User "Tim" direkt in die Zeile: "GÖNRGY/ VON MONTE BERÜHRT!! Sammlerstück" (Rechtschreibung übernommen).

Aha! Angeblich soll die Dose MontanaBlack höchstpersönlich bereits in der Hand gehalten haben. Ob das letztlich stimmt, bleibt offen. Der YouTuber kommentierte das Bild in seiner Story nur mit einem "Hahhahaha" und löst nicht auf, ob er besagtem "Tim" aus Nordrhein-Westfalen das "Gönrgy" jemals wirklich geschenkt hat. Riecht das Ganze nicht eindeutig nach Abzocke? Der private Nutzer wird zwar als zuverlässig angesehen, erhält allerdings nur ein "OK" bei Zufriedenheit.

Generell sollte man sich aber fragen, ob eine Dose Energy-Drink, die im Supermarkt für 1,49 Euro zu haben ist, 1250 Euro wert ist.