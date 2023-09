Illegales Straßenrennen mit Lambo? MontanaBlack erklärt Hintergründe seiner Anzeige

Buxtehude - MontanaBlack , bürgerlich Marcel Eris (35), wurde angezeigt, weil er am 25. Juni ein illegales Straßenrennen gefahren sein soll, so der Tatvorwurf.

Eine Vermutung hat er allerdings: "Es hat mir noch einmal mehr gezeigt, wie hobbylos und ungevögelt viele Menschen da draußen sind, wie unzufrieden die mit ihrem Leben sind und das an anderen Leuten rauslassen wollen."

"Da frage ich mich dann einmal mehr: Warum zeigt der mich an? (...) Irgendwie hat das vorne und hinten keinen Sinn gemacht."

So erklärte der 35-Jährige, dass "irgend so ein Fettsack aus dem Internet" ihn angezeigt habe. Monte habe mit einer Internetrecherche herausgefunden, dass es sich bei dieser Person um einen "Looser" handele, der nicht einmal seinen Social-Media-Kanälen folge.

Das sollte sich am heutigen Dienstagmittag ändern.

Zwar wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt, wie ein Brief der Staatsanwaltschaft vom 24. August zeigt, den Monte in seiner Instagram-Story postete - über die Hintergründe der Anzeige wusste seine rund 3,5 Millionen Follower umfassende Community allerdings bislang wohl noch nichts.

Auch 187-Strassenbande-Rapper Gzuz (35) durfte schon auf dem Auto Platz nehmen. © Screenshot/Instagram/montanablack

Die Anzeige habe sich auf ein Video bezogen, in dem er mit seiner Oma in seinem Lamborghini auf einer unbegrenzten Autobahn gefahren sei, so Eris weiter."Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen."



Er habe von Anfang an gewusst, dass er nichts verkehrt gemacht habe. Das sah die Staatsanwaltschaft jetzt offenbar ähnlich.

Gerne posiert der Norddeutsche mit seinem giftgrünen Flitzer auf Instagram. "Als Kind von Lamborghini Poster an der Wand ... heute gehört mir einer!", schrieb er einmal zu einem Foto seines Autos, mit dem er sich offenbar einen Traum erfüllt hat.

Kein Schnäppchen, aber für den Streamer finanzierbar ... So soll er alleine im Dezember 2019 einen Umsatz von 40.000 Euro gemacht haben. Inzwischen hat Monte sein Portfolio erweitert und verkauft seinen eigenen Energy-Drink - Gönrgy.

Dafür habe er schlappe zwei Millionen Euro investiert, um drei Geschmacksrichtungen auf den Markt zu bringen.

Ein Investment, das sich vermutlich lohnen könnte.