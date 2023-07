MontanaBlack bestellt neues Handy, aber im Paket ist etwas ganz anderes

Buxtehude - So hatte er sich das ganz sicher nicht vorgestellt: YouTube -Star MontanaBlack (35) erlebte am Freitagabend eine böse Überraschung.

MontanaBlack (35) hat bei Amazon ein neues iPhone bestellt. Es wurde allerdings kein Handy geliefert, sondern ein Bananenshake. © Fotomontage: Instagram/montanablack

Doch der Reihe nach: Der Buxtehuder meldete sich am Samstagvormittag in seiner Instagram-Story bei seinen rund 3,5 Millionen Fans, um ihnen von dem ziemlich unschönen Erlebnis zu berichten.

Zwar grinste "Monte" zu Beginn des Videos noch breit, sein Gesichtsausdruck änderte sich aber schnell radikal. "Ich habe mir ein neues iPhone bei Amazon bestellt", erklärte er seiner Community.

Sein aktuelles Modell sei "kaputt", genauer gesagt funktioniere der Akku des Geräts nicht mehr richtig, erläuterte der Streamer - so weit, so normal. Was der 35-Jährige seinen Fans aber anschließend berichtete, dürfte für allgemeines Kopfschütteln gesorgt haben.

Der Niedersachse erklärte: "Gestern Abend habe ich mein Paket voller Vorfreude aufgemacht, weil ich mein neues iPhone einrichten wollte. Und joa...das war in meinem Paket" - bei diesen Worten schwenkte er mit der Kamera herum und präsentierte den Inhalt des Päckchens.

Seine Follower bekamen nun keineswegs ein neues Smartphone zu Gesicht, sondern eine gelb-weiße Dose. "Bananenshake", wie der YouTube-Star anmerkte, ehe er aufgebracht in die Kamera fragte: "Wer will mich f*cken?"