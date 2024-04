YouTube-Millonär MontanaBlack freut sich über Lottogewinn!

Buxtehude - Der Twitch-Star MontanaBlack (36) hat sich am Dienstag über eine kleine Gewinnsumme bei der Ziehung des Eurojackpots gefreut.

Denn in der Benachrichtigung ist auch nachzulesen, dass der YouTuber offenbar einen Dauerauftrag für seine Teilnahme beim Eurojackpot eingerichtet hat.

Wohl Peanuts für den Mann aus Buxtehude, der es mit seinem Buch "Vom YouTuber zum Millionär" in die Bestsellerlisten geschafft hat. Dennoch scheint er weiter auf Geldsegen aus anderen Quellen zu hoffen.

Dazu veröffentlichte er am späten Abend einen Screenshot seiner Gewinnbenachrichtigung in seiner Instagram -Story und kommentierte: "Ich hab im Lotto gewonnen." Ein anschließendes Totenkopf-Emoji lässt aber auch vermuten, dass die Freude eher ironischer Natur zu sein scheint.

Kein Wunder, schließlich ist der 36-Jährige bekannt dafür, auch gerne mal um sein hart erstreamtes Geld zu zocken. Etwa bei Fußballwetten oder im Online-Casino.

Mit Letzterem stand er aber auch schon viel in der Kritik. Schließlich besteht seine Fangemeinde zu einem Großteil aus Minderjährigen. Außerdem warb MontanaBlack vor Jahren für ein Online-Casino, das in Deutschland eigentlich verboten ist. Einsichtig zeigte sich der Norddeutsche in dieser Hinsicht zwar nicht.

Doch auch hier war das Glück am Ende auf seiner Seite: Denn mit den umstrittenen Casino-Streams bei Twitch wurde Monte 2019 sogar kurzzeitig zum größten Streamer der Welt und ist bis heute einer der bekanntesten deutschen Influencer geblieben.

Übrigens: Immer wieder spricht der YouTuber davon, irgendwann auswandern zu wollen. Außerhalb Deutschlands wolle er dann wieder Casino-Streams bei Twitch zeigen.