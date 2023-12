Morddrohungen! Schlagerstar Michelle und ihr Freund für ihre Liebe angefeindet

"Wegen unseres Altersunterschiedes", so die Schlager-Queen, die weiter ausführte: "Mit welcher Berechtigung dürfen Menschen über unsere Gefühle füreinander urteilen, ohne uns überhaupt zu kennen?"

"Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen", erklärte der 26-jährige "Schockverliebt"-Interpret jetzt in einem Gespräch mit der " Bild "-Zeitung.

"Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag", schwärmte die 51-Jährige damals von ihrem neuen Freund.

Der 26-Jährige war bei der letztjährigen Show von Florian Silbereisen (42) zu sehen. © Bodo Schackow/dpa

Mittlerweile machen sich Michelle und ihr Eric aber keine Gedanken mehr darüber, was andere Menschen über ihre Liebe denken.

"Wir wissen: Wir gehören zusammen! Eric ist der Mann meines Lebens. Wir halten uns an der Hand, lassen uns nicht los und gehen gemeinsam, hocherhobenen Hauptes, unseren Weg", so die "Wer Liebe lebt"- Interpretin.

Wie sehr die beiden aneinander hängen, zeigt die Tatsache, dass sie nun auch in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind. Zudem treten sie am heutigen Samstagabend in der ARD-Live-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (42) auf.

Dort singen sie ihren Song "Falsch dich zu lieben".

Mit dem Lied wollen sie allen Menschen, deren Liebe nicht der vermeintlichen Norm entspricht, Mut machen.