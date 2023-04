Fans flippen aus: Hier zeigt sich Motsi Mabuse in heißen Dessous!

Frankfurt am Main - Ein Foto, das Motsi Mabuse (42) in sexy Dessous zeigt und das sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat, sorgt bei ihren Fans gerade für Schnappatmung.

Motsi Mabuse macht gerade als Testimonial Werbung für ein österreichisches Modeunternehmen - in heißen Dessous. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Tanzlehrerin, Tanzschulen-Chefin und "Let's Dance"- sowie "Strictly Come Dancing"-Jurorin teilt ja immer wieder gerne Fotos mit ihrer Community, die sie in ihren extravaganten und zumeist auch sehr heißen Outfits präsentieren. In Wäsche zeigt sie sich aber nur selten der Öffentlichkeit.

Jetzt hat sie aber mal wieder eine Ausnahme gemacht - als Testimonial für ein österreichisches Modeunternehmen.

Auf dem Foto trägt sie einen cremefarbenen BH. Dazu nur ein offenes, weißes Hemd, das gerade so noch ein bisschen von ihren Oberschenkeln bedeckt.

Natürlich sorgt das Bild bei ihren Followerinnen und Followern für Begeisterung - und das natürlich sogar international. Denn seitdem Motsi auch im britischen "Let's Dance"-Original "Strictly Come Dancing" auf dem Juroren-Sessel Platz genommen hat, ist sie sozusagen weltbekannt.

Das belegen auch die Kommentare in Englisch, Portugiesisch und Französisch, mit denen die Community neben vielen Flammen, Herzen und verliebten Emojis auf das Foto reagiert.