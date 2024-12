28.12.2024 13:02 619 "Masked Singer": Promi-Lady macht sich zum Weihnachtsbraten

Am zweiten Weihnachtsfeiertag stieg im britischen Fernsehen eine Sondersendung von "The Masked Singer". Mit an Bord war auch Motsi Mabuse.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - "The Masked Singer" erfreut sich nicht nur hierzulande allergrößter Beliebtheit. Auch im britischen Fernsehen ist die Mischung aus Gesangs- und Rateshow mit prominenten Gästen in Verkleidung heißbegehrt. Unter einem der aufwendigen Kostüme steckte diesmal sogar eine Promi-Lady aus deutschen Landen. Unter dem "Crown Turkey"-Kostüm verbarg sich niemand Geringeres als Motsi Mabuse (43). © Instagram/motsimabuse Niemand Geringeres als Motsi Mabuse (43) hatte die Ehre, beim Weihnachts-Special mitzuwirken. Zunächst war sie unter einem gewaltigen Truthahn-Dress samt purpurfarbener Krone zu sehen und gab den Weihnachtsklassiker "Wonderful Christmas Time" von Paul McCartney (82) zum Besten. Da sie es in der ersten Ausscheidungsrunde jedoch direkt mit einem wahren Gesangsprofi, dem einstigen "Frankie goes to Hollywood"-Frontmann Holly Johnson (64) im Nussknacker-Kostüm, zu tun bekam, war die Demaskierung die logische Konsequenz. Motsi Mabuse Große Ehre für Motsi Mabuse: Darum gab es jetzt Post von King Charles III. Wie die meisten ihrer Fans mittlerweile wissen dürften, ist die 43-Jährige auch auf der Insel bekannt und äußerst beliebt, sitzt sie doch bereits seit einigen Jahren in der Jury des britischen "Let's Dance"-Pendants "Strictly come Dancing". Motsi Mabuse wird für UK-Version von "Masked Singer" zum Truthahn: Schwester Oti wusste Bescheid Wie hier mit Ehemann Evgenij Voznyuk (40) hatte Motsi auch bei ihrer "The Masked Singer"-Teilnahme jede Menge Spaß. © Rolf Vennenbernd/dpa Auf ihrem Instagram-Account schwärmte Motsi von dem "unvergesslichen Erlebnis", welches sie unter dem schweißtreibenden Kostüm erfahren durfte. Auch habe sie bei ihrem Ausflug in die Gesangswelt eine ganz entscheidende Erkenntnis gewonnen. "Ich kann wirklich, wirklich, definitiv nicht singen!", schrieb Motsi unter anderem zu dem Beitrag. Motsi Mabuse Jetzt fühlt sich Motsi Mabuse alt: Darum verstand niemand ihr Knaller-Outfit Normalerweise sollen die Promis absolutes Stillschweigen über ihre Teilnahme an der beliebten Musiksendung mit Quiz-Faktor bewahren. Dies sei der ehemaligen Profitänzerin über weite Strecken auch sehr gut gelungen, wie sie weiter berichtete. Jedoch knickte sie letzten Endes doch noch ein und machte eine einzige Ausnahme, indem sie ihrer jüngeren Schwester Oti Mabuse (34) von ihrem Show-Abenteuer erzählte. Immerhin teilen die Schwestern jedes Geheimnis, wie Motsi abschließend zugab.

Titelfoto: Instagram/motsimabuse