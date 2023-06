Motsi Mabuse feiert besonderen Hochzeitstag mit Beyoncé, doch nicht alles läuft glatt

Frankfurt am Main - Schöner kann man die gemeinsame Liebe wohl kaum zelebrieren. Das Konzert von Weltstar Beyoncé Knowles (41) in Frankfurt am Main nahmen sich Motsi Mabuse (42) und Gatte Evgenij Voznyuk (39) zum Anlass, um ihren Hochzeitstag gebührend zu begehen. So ganz glatt lief dabei aber nicht alles.

Den Spaß am ganz besonderen, mittlerweile sechsten Hochzeitstag, schien das dem Trio aber keinesfalls genommen zu haben. Freudestrahlend, in Dauerschleife mitfilmend und natürlich heftig tanzend sah man Motsi samt Anhang im Inneren der Spielstätte von Eintracht Frankfurt, bereits vor "Queen B" die Bühne betrat.

Dabei hätte es die Betreiberin einer Tanzschule im hessischen Kelkheim im Taunus aufgrund ihrer Nähe zur Mainmetropole durchaus besser wissen können. Denn das Frankfurter Waldstadion, aktuell auch bekannt als Deutsche Bank Park, liegt - wie der Name so schön sagt - mitten im Stadtwald.

Für die einstige Profitänzerin ist die Ehe mit Evgenij bereits ihre zweite. Zuvor war sie von 2003 bis 2014 mit dem Tänzer Timo Kulczak (46) vermählt. Nachdem sie einzelne, äußerst kritische, Episoden aus den gemeinsamen Jahren in ihrem Buch "Finding My Own Rhythm: My Story" veröffentlichte, leitete ihr Ex rechtliche Schritte gegen Motsi ein.

Seit 2015 ist der Ukrainer Evgenij ihr Fels in der Brandung, mit dem sie glücklicher scheinbar nicht sein könnte.