Motsi Mabuse gibt seltene Einblicke in Familienleben und verrät Details über ihre Tochter

Frankfurt am Main - Stolze Mama! Motsi Mabuse (42) ist seit 2017 glücklich mit Profitänzer Evgenij Voznyuk (39) verheiratet. Über ihr Privatleben sowie ihre gemeinsame Tochter (5) spricht die Let's-Dance-Jurorin nur äußerst selten. Nun verriet sie in einem aktuellen Interview allerdings ein paar Details mehr als sonst.

Ähnlichkeiten erkenne die 42-Jährige in dieser Hinsicht nun auch bei ihrer Fünfjährigen: "Wenn ich unsere Kleine sehe, erkenne ich mich in ihr. Sie hat schon mit fünf Jahren ihre eigene, starke Persönlichkeit. Das freut mich. Sie ist nur freier als ich. Eine Kindheit in Südafrika ist nicht ungefährlich. Eltern machen sich immer Sorgen, dass etwas passieren könnte. Das haben mein Mann und ich mit unserer Kleinen zum Glück nicht."

In einem aktuellen Interview gab Motsi Mabuse ein paar interessante Einblicke in ihr Familienleben. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Mit ihrem ukrainischen Ehemann Evgenij Voznyuk lebt Motsi schon seit längerer Zeit in der Nähe von Frankfurt am Main. Zusammen betreiben sie in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) eine eigene Tanzschule und erfreuen sich an ihrem harmonischen Beisammensein.

"Ich bin glücklich. Ich habe den für mich besten Mann an meiner Seite. Wir fingen beide mit nichts in einem fremden Land an. Wir haben dieselben Träume. Wir wollen arbeiten, erfolgreich sein und zusammen unser Leben genießen. Evgenij beschützt mich, er ist einfach da", berichtet die Frohnatur über ihr positives Familienleben.

Stellt sich bei diesem süßen internationalen Haushalt nur noch die Frage, mit welcher Sprache oder Sprachen ihr gemeinsamer Sprössling aufwächst.

"Wir reden Englisch mit unserer Tochter. Sie redet Russisch mit ihrem Vater und den Großeltern. Mein Mann und ich unterhalten uns auf Deutsch", verrät die stolze Mutter, die neuerdings auch Autorin eines Kinderbuchs ist.