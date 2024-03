Mabuse-Ex zerrt sie endgültig vor Gericht und äußert abstruse "deutsche Art"-Erklärung

Frankfurt am Main - Seit Monaten drangsaliert Motsi Mabuses (42) Ex-Ehemann Timo Kulczak (46) die " Let's Dance "-Jurorin mit Anklagen und drohenden Gerichtsverfahren. Nun steht eine persönliche Verhandlung unmittelbar bevor, in der es um viel Geld geht.

Elf Jahre lang waren Timo Kulczak (46, l.) und Motsi Mabuse (42) verheiratet. Nun endet ihre Schlammschlacht vor Gericht. © imago/eibner

Ganze elf Jahre lang waren Motsi Mabuse und Timo Kulczak ein Ehepaar, bis die 42-Jährige schließlich aus der für sie toxischen Beziehung flüchten konnte.



Bereits im April letzten Jahres wurde bekannt, dass Kulczak seine Ex-Frau auf eine massive Schadenersatz-Zahlung von umgerechnet rund 79.000 Euro verklagt hat.

Doch wieso eigentlich? In Ihrer Autobiografie "Finding My Own Rhythm" schilderte Mabuse 2022 erschütternde Details aus ihrem früheren Eheleben. Demütigungen und Beleidigungen sollen dabei gang und gäbe gewesen sein. Außerdem soll Kulczak die berühmte Tänzerin klein gehalten haben, ihr viele Dinge verboten sowie ihren Zugang zu Bargeld und Essen kontrolliert haben.

Vorwürfe, die Kulczak bis heute bestreitet und wegen derer er Mabuse vor Gericht zerren und vor allem persönlich sehen will. "Es ist Herrn Kulczak jetzt äußerst wichtig, dass Frau Mabuse ihm in die Augen schaut, während das Gericht und auch ich sie zu den relevanten Sachverhalten befragen", berichtet Kulczaks Rechtsanwalt Samy Hammad (53) gegenüber der Bild.