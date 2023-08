Fans feiern Motsi Mabuse "oben ohne" im supersexy Badeanzug!

Natürlich zeigt sich Motsi Mabuse (42) gerne gestylt, aber mindestens genau so gerne präsentiert sich auch ganz natürlich und ohne Make-up. © Yui Mok/PA Wire/dpa

In ihrem Kommentar zu den wunderschönen Bildern erteilt sie so ganz nebenbei allen Mager-Models, Schlankheits-Fetischisten und selbst ernannten Schönheits-Definierern eine Abfuhr.

"Once you free yourself from the need for perfection, You can be!" - also "Wenn Du Dich vom Bedürfnis nach Perfektion befreit hast, dann kannst Du wirklich sein!" - schreibt sie und wird dafür von ihrer Community ordentlich gefeiert.

"Love this!!!", "schönes Foto" oder einfach "Du siehst super aus" loben die Follower neben vielen Herzen, Flammen und verliebten Emojis Motsis Fotos.

Aber natürlich gehen auch viele auf ihre Ansage gegen die Perfektion und für die Natürlichkeit ein. "Sie braucht kein Make-up" oder "Du siehst so viel jünger ohne Make-up aus! Wunderschön!" - sind die Fans hellauf begeistert.