Motsi Mabuse postet amüsantes Seitenhieb-Video gegen die AfD

Frankfurt am Main - Die allseits beliebte "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42) hat am Dienstagmorgen ihre Fans mit einer fröhlichen Instagram-Story unterhalten, in der sie sich einen amüsanten Seitenhieb gegen die AfD nicht verkneifen konnte.

Die ehemalige Profitänzerin Motsi Mabuse (42) haute in einer aktuellen Instagram-Story einen humorvollen Seitenhieb gegen die AfD raus. © Rolf Vennenbernd/dpa

In ihrer Story ist Mabuse zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (40) im Auto auf dem Weg zum Kindergarten zu sehen. Ihre gemeinsame Tochter macht es sich auf der Rückbank gemütlich, wird allerdings nicht gezeigt.

Was aussieht wie ein fröhlicher Familientrip, ist dies im Prinzip auch. Doch später wird Motsi noch einen Gruß an eine gewisse Partei am rechten politischen Rand herausschicken.

Zum Schlager-Hit "Ich liebe das Leben" von Musik-Urgestein Vicky Leandros (71) tun die drei es dem Songtext gleich und erfreuen sich an ihrer Gemeinschaft. Dazu schreibt Motsi: "Good vibes only! The drive to kindergarten." (Rechtschreibung in allen Zitaten angepasst)

In der darauffolgenden Story wird es dann schon interessanter. Die Szenerie ist zwar die gleiche, allerdings gibt es eine neue schriftliche Message zum Kurzvideo, die da lautet: "Schlager is the only way to. Alles, dass AfD mich nicht abschiebt!" Dazu singt Motsi und beide Storys wurden mit mehreren lachenden Smileys versehen.