Motsi Mabuse: Wie vermögend sie ist und was es mit einem heißen neuen Deal auf sich hat!

Frankfurt am Main - Seit Jahren ist Motsi Mabuse (43) in der deutschen und englischen Medienlandschaft eine echte TV-Größe . Nun macht sie mit einem heißen Deal erneut ordentlich Kasse.

Bei ihrem geschätzten Gesamtvermögen macht wohl auch Motsi Mabuse (43) selbst manchmal große Augen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Motsi Mabuse läuft es nicht nur dank ihres langjährigen Jurorinnen-Jobs bei "Let's Dance" finanziell außergewöhnlich gut.



Neben ihren Tätigkeiten in der Öffentlichkeit besitzt die gebürtige Südafrikanerin außerdem eine eigene Tanzschule im Taunus, die sie mit ihrem Ehepartner Evgenij Voznyuk (40) gemeinsam führt.

Zudem publizierte die 43-Jährige im vergangenen Jahr ihr erstes Kinderbuch namens "Magie im Haar". Zahlreiche Einnahmequellen besitzt Motsi also schon seit geraumer Zeit und dabei hat sich laut einem Bericht des englischen Boulevardblatts "The Sun" auch einiges an Vermögen angehäuft.

Durch ihre lukrativen Geschäftsideen habe die Ex-Profitänzerin mittlerweile ein geschätztes Nettovermögen von 8,5 Millionen Pfund umgerechnet rund 9,9 Millionen Euro angesammelt.

Und mit ihrem neuesten Deal wird dies wohl nicht weniger werden, denn Mabuse hat ihr lukratives Imperium nun um eine Kollektion von sexy Dessous erweitert.