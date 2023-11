Motsi Mabuses Ex will sie vor Gericht schleifen: Drohung mit Gefängnis und fetter Geldstrafe!

Frankfurt am Main/Offenburg - Die Schlammschlacht geht in nächste Runde! Bereits im April dieses Jahres wurde bekannt, dass Motsi Mabuses (42) von Ex-Mann Timo Kulczak (45) verklagt wurde. Nun muss sie ihm möglicherweise vor Gericht gegenübertreten.

Elf Jahre lang waren Timo Kulczak (45, l.) und Motsi Mabuse (42) verheiratet. Nun droht ihre Schlammschlacht zu eskalieren. © imago/eibner

In ihrem im September 2022 erschienenen Buch mit dem Titel "Finding My Own Rhythm" erzählte Motsi Mabuse unter anderem von der angeblich schrecklichen Ehe mit ihrem Ex-Partner Timo Kulczak.



Ihr früherer Ehemann habe sie andauernd kontrolliert, unterdrückt und schikaniert, lauten nur ein paar wenige Anschuldigungen, die in dem autobiografischen Werk detailliert ausgeführt werden.

Daraufhin hatte Kulczak Mabuse auf 70.000 Pfund (rund 79.000 Euro) Entschädigung verklagt, da die Behauptungen in ihrem Buch nicht haltbar wären und seinen Ruf nachhaltig geschädigt hätten. Die "Let's-Dance"-Jurorin weigerte sich allerdings auf die Forderung ihres Verflossenen einzugehen.

Einem neuesten Bericht der britischen Sun zufolge soll eine Anhörung im Januar stattfinden. Kulczaks Anwälte hätten zudem einen speziellen Antrag gestellt, der Motsis Anwesenheit vor Gericht verpflichtend machen könnte.