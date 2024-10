Schöner Schock an Halloween: Damit hatte Motsi Mabuse wirklich nicht gerechnet!

Frankfurt am Main - Tja, da wollte Motsi Mabuse (43) nach einem stressigen Job in London bei einem Familien-Event mit Ehemann und Kind entspannen, und dann erlitt sie vor Schreck fast einen Herzinfarkt.

Motsi Mabuse (43), ihr Ehemann Evgenij und die gemeinsame Tochter verbrachten am vergangenen Sonntag einen Familientag auf einem Halloween-Event. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Und ihre Community auf Instagram feiert das zugehörige Reel - denn natürlich war alles nur ein großer Halloween-Spaß!

Aber der Reihe nach: Am vergangenen Samstag war Motsi wie üblich in London, um bei "Strictly Come Dancing" - dem britischen Original von "Let's Dance" - in der Jury zu sitzen.

Anschließend ging es schnell zurück in den Taunus, wo sie den Sonntag mit Ehemann Evgenij (40) und der gemeinsamen sechs Jahre alten Tochter verbrachte.

"Ich war erschöpft nach 'Strictly', aber ich trug meinen Teil bei", schrieb Motsi zu ihrem aktuellen Post auf Instagram. Denn die 43-Jährige war gefordert: Es ging zu einer Halloween-Feier.

"Halloween ist für uns eine Familienangelegenheit! Unsere Kleine kann es kaum erwarten, sich zu verkleiden, 'Süßes oder Saures' zu sagen und den Zauber mit Papa zu teilen!"