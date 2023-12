Mundstuhl-Lars scheitert als Babysitter: Ingwer-Horror bringt Kinder zum Heulen

Nein, Lars' Idee mit dem Ingwer als Kinderbespaßung hat nicht wirklich gut funktioniert. © Bild-Montage: Screenshot Mundstuhl/Instagram, Screenshot Mundstuhl/Instagram

Zumindest, wenn es darum geht, die süßen Kleinen total nachhaltig mit sozusagen natürlichen Zutaten ruhig zu stellen.

Dabei macht der Comedian auf Instagram erst einmal eine sehr vollmundige Ansage: "Babysitter-Tipps vom Experten: Es braucht nicht immer teures Spielzeug, ein bisschen Obst oder Gemüse reicht zur Bespaßung völlig aus."

So weit, so gut, also versucht Lars sein Glück in einem kurzen Reel zunächst mit einem Apfel und einer Zitrone. Das eingeblendete Baby - es handelt sich um ein fremdes Kind aus irgendeinem Video, das Las also nicht persönlich gegenüber sitzt - scheint das alles noch ganz interessant zu finden und harrt neugierig den Dingen, die da noch kommen mögen.

Allerdings greift Lars dann zu zwei größeren Ingwerwurzeln. Seine Hände verschwinden in den Ärmeln, sodass stattdessen nur noch Lars' Ingwer-Finger zu sehen sind. Dazu grimassiert er ordentlich herum.

Das ist dann für das Baby doch zu viel und es bricht in Tränen aus. War dann also doch nichts mit der Obst- und Gemüse-Bespaßung ...