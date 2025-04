Musik-Ikone Konstantin Wecker: Superreiche "machen die Welt eklig" – harte Worte gegen Merz

Vor allem warnt er die Menschen und im speziellen auch seine Künstlerkollegen vor der (in Teilen) gesichert rechtsextremistischen Partei im Bundestag: "Wenn die AfD in irgendeiner Weise die Hoheit über die Kultur erlangt, dann ist das unser Ende."

Immer wieder tritt der bekennende humanistische Anarchist, Pazifist und Antifaschist bei Demos und Kundgebungen gegen Rassismus, soziale Ungerechtigkeit oder Waffen auf. © Harald Tittel/dpa

"Sie haben natürlich die Möglichkeit, den Menschen alles Mögliche einzureden, dass die Geflüchteten schuld an allem Übel sind und so weiter. Im Grunde aber sind es die Milliardäre, die uns den Atem rauben und die Welt so eklig gemacht haben", so Wecker in dem Interview.

Politiker, die unbedingt an der Macht bleiben wollen, würden alles für ihren Machterhalt tun – statt das Beste für die Menschen. Geld spielt dabei eine große Rolle – und die Geldgeber.

Er selbst lasse sich die Hoffnung auf Utopien nicht rauben und schöpft Mut aus den Hunderttausenden Menschen, die Barrikaden gegen eine solche rassistische Hetze gebaut haben.

Selbst wenn sie die politische Entwicklung in Deutschland weiter verschärfen würde: Das Land verlassen käme wohl für ihn nicht infrage. Wenn er noch jünger wäre, vielleicht. Aber in seinem Alter wüsste er nicht einmal wohin.

Außerdem sei es "glücklicherweise" noch nicht so schlimm, wie es in Deutschland schon einmal war. Dennoch sollte man gewarnt sein.