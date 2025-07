Nach acht Tagen Knast-Tour durch Deutschland: Jimi Blue Ochsenknecht ausgeliefert

Jimi Blue Ochsenknecht hat am Mittwochmorgen die JVA Stadelheim in München verlassen und ist zur Auslieferung an die österreichische Grenze transportiert worden. © Peter Kneffel/dpa

Wie Bild berichtet, soll der 33-Jährige nahe der Grenze zu Österreich im Landkreis Rosenheim in einer ehemaligen Polizeiinspektion in Kiefersfelden an die Ermittler aus unserem Nachbarland übergeben worden sein.

Damit endet für den Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) nach acht Tagen eine Tour durch mehrere deutsche Haftanstalten.

Der Schauspieler saß nach seiner Verhaftung am Hamburger Flughafen bis zum vergangenen Dienstag in der Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis hinter Gittern.

Österreich hatte wegen Betrugsverdachts einen europäischen Haftbefehl gegen den Promi-Sohn erwirkt und seine Auslieferung beantragt. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2021 nach seiner rauschenden Geburtstagsfeier im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol die Zeche von knapp 14.000 Euro geprellt zu haben.

Nach der Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft ging am vergangenen Dienstag Jimis Knast-Tour los, die ihn über Hannover, Kassel, Frankfurt/Main und Nürnberg schließlich in die JVA Stadelheim in München führte, wo er am Montagnachmittag ankam.