Nach Blitz-Scheidung von Lisa Bonet: Jason Momoa lebt "auf der Straße"

Kalifornien (USA) - Im Januar 2022 gaben Jason Momoa (44) und Lisa Bonet (56) die traurigen Nachrichten bekannt: Das vermeintliche Traumpaar geht ab sofort getrennte Wege . Seither hat sich im Leben der Superstars viel geändert. Nicht nur haben die beiden am 8. Januar final die Scheidung eingereicht – die nach nur einem Tag bewilligt wurde –, auch ist ihre Wohnsituation nun eine ganz andere.

Jason Momoa (44) hat derzeit – aus freien Stücken – kein Dach über dem Kopf. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie der "Aquaman"-Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight verriet, besitzt er nämlich kein Dach mehr über dem Kopf – er verweile "auf der Straße".

"Ich habe momentan nicht einmal ein Zuhause", verkündete er dem Promi-Portal.

Der Grund dafür sind jedoch keineswegs finanzielle Sorgen oder andauernder Herzschmerz. Stattdessen arbeitet der Hollywood-Star derzeit an einem neuen Projekt: einer Dokumentationsserie namens "On the Roam", die seine Reisen durch die USA und dabei entstehende Begegnungen mit den verschiedensten Menschen verfolgt.

"Ich bin ständig an den merkwürdigsten Orten", strahlte Momoa begeistert. "Ich liebe die Vorstellung, mit ganz normalen Menschen zusammen zu sein und mein Handwerk, das Filmen, auszuüben und es ihnen dann zu zeigen."

Anschauen können sich seine amerikanischen Fans das Endprodukt der Dreharbeiten ab dem 18. Januar. Ob die Serie auch nach Deutschland kommen wird, steht bisher noch in den Sternen.