Michelle bricht nach Liebes-Aus ihr Schweigen: "Ich habe ihn zum Teufel gejagt"
Köln - Michelle bricht ihr Schweigen! Wenige Wochen nach dem überraschenden Liebes-Aus hat sich die Schlagersängerin nun erstmals persönlich dazu geäußert - und Klartext gesprochen!
In einem rund 30-minütigen Livestream auf ihrem Instagram-Kanal wandte sich die 54-Jährige am Sonntagabend direkt an ihre Fans und sprach vor allem über ihren aktuellen Zustand nach der Trennung von Eric Philippi (29).
"Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt. Ich habe getrauert, ich habe so viel geweint", gestand Michelle und machte damit deutlich, wie sehr ihr das Ganze zusetzt.
Inzwischen versuche sie, einen anderen Blick auf das Geschehene zu werfen. Die Frage nach dem "Warum" steht dabei nicht mehr im Vordergrund. Stattdessen sei sie tiefer in den Prozess der Heilung eingetaucht, wie die Blondine betonte.
Sie beschäftige sich vielmehr mit der Frage: "Warum tut mir das eigentlich so weh?" In diesem Zusammenhang spricht Michelle auch über sogenannte negative Glaubenssätze, die sie bereits in ihrer Kindheit entwickelt habe.
Gründe für Trennung von Michelle und Eric Philippi bleiben unklar
Wie die ESC-Achtplatzierte von 2001 (Kopenhagen) weiter ausführte, würden sie Gedanken wie "Ich bin nutzlos", "Ich bin unerwünscht" und "Ich bin verlassen worden" schon durch ihr ganzes Leben tragen.
Dies habe sie jedoch erst jetzt erkannt. Fortan wolle sie ihre Denkweise Schritt für Schritt hinterfragen. Michelle selbst sieht in dieser Vorgehensweise einen entscheidenden Aspekt ihrer persönlichen Heilung und Entwicklung.
Weit fortgeschritten ist der Prozess noch nicht. "Ich habe noch so viel Selbstheilung vor mir", machte sie gegenüber ihrer treuen Community deutlich und kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen.
Über die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus verlor die gebürtige Baden-Württembergerin derweil kein Wort. Michelle und Eric hatten ihre Beziehung im April 2023 öffentlich gemacht.
Bei ihrem Abschiedskonzert in Berlin im Februar machte der 29-Jährige der Sängerin dann einen Antrag. Die Blondine reagierte vor ausverkaufter Kulisse in der Uber Arena mit einem lautstarken "Ja". Zwei Monate später gab Philippi in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung die Trennung bekannt.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa