Nach Entführung an Silvester: Sind die Block-Kinder doch nicht wieder beim Vater?

Hamburg - Eigentlich hatte die dänische Polizei am Samstag mitgeteilt, dass die beiden an Silvester entführten Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block (48) sich seit gestern wieder in der Obhut ihres Vaters Stephan Hensel (49) in Dänemark befinden. Neuen Erkenntnissen zufolge sind diese allerdings an einem anderen Ort untergebracht worden.