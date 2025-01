"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin verrät: So wenig wiegt ihre kleine Tochter!

Österreich - Vor rund anderthalb Wochen durfte Dr. Sandra Köhldorfer (43) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen . Tochter Kaia Amelia wurde sieben Wochen zu früh geboren. In einem Interview verriet die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Details zur Geburt und was aus den Hochzeitsplänen geworden ist.

Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Verlobter Ryan (beide 43) genießen ihr Elternglück. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/drsandratherapy (2)

Um Mama zu werden, war es ein langer Weg. Nach zwei Fehlgeburten, ständigen Versuchen, schwanger zu werden und vielen Tränen, kann Sandra Köhldorfer nun endlich aufatmen und ihr langersehntes Glück genießen.

Eigentlich hätte die Kleine erst im März geboren werden sollen. Aufgrund der Risikoschwangerschaft und einer beginnenden Präeklampsie (Köhldorfers Blutdruck war zu hoch), kam Kaia Amelia als Frühchen zur Welt.

"Kaia ist unglaublich stark und so strahlend, dass man es kaum glauben kann. Sie wiegt gerade einmal 1,80 Kilo, aber sie lacht, weiß, was sie will, und hat einen Lebenswillen, der mich tief beeindruckt", schwärmte die frischgebackene Mama im Gespräch mit "Bunte".

Glücklicherweise sei der Kaiserschnitt relativ "schmerzfrei" verlaufen. Köhldorfer habe eine Kreuzstich-Anästhesie erhalten und sei die ganze Zeit über ansprechbar gewesen. "Es ging unglaublich schnell - nach 14 Minuten war Kaia da", erzählte die 43-Jährige und sprach von einer "traumhaft schönen Geburt". Heute spüre sie vom Kaiserschnitt fast nichts mehr.

Mittlerweile sei Köhldorfer aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ihre kleine Tochter werde aber womöglich noch einige Wochen auf der Frühchen-Station verbringen.