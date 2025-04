Nach Fremdgeh-Beichte von Eva Benetatou und Liebes-Aus: Jetzt spricht Serkan Yavuz!

Regensburg/Köln - Wochenlang hat sich Serkan Yavuz (32) verkrochen und nicht an die Öffentlichkeit gewagt - bis jetzt! Denn nach der Fremdgeh-Beichte von Eva Benetatou (32) sieht sich der "Sommerhaus"-Champion plötzlich in die Ecke gedrängt und spricht kryptisch Tacheles.

Damit meint er wohl oder übel seine Nacht mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou. Nach Angaben der Verflossenen von Chris Broy (35) sollen sich die beiden nämlich ausgerechnet in der Nacht ihres Geburtstags extrem nah gekommen sein.

Das Techtelmechtel-Outing von Seitensprung Eva macht dem 32-Jährigen am Donnerstag aber offenbar einen ziemlichen Strich durch die Rechnung, sodass er sich zu einer Stellungnahme über die sozialen Netzwerke genötigt fühlte.

Seit dem Liebes-Aus mit der Mama seiner Töchter ist Serkan vorrangig auf sich allein gestellt. © IMAGO / Panama Pictures

Nähere Details nannte die Single-Mama allerdings nicht - aus eigenem Schutz und vor allem dem von Nebenbuhlerin und Zweifach-Mama Samira.

Zurück zu Serkan: Der kündigte in seinem plötzlichen und überschaubaren Statement ein Comeback wie Phönix aus der Asche an.

"Wartet ab... Ich komme zurück wie ihr es nicht erwartet und jeder wird auf seine Kosten kommen - hirnverbrannte Welt in der wir leben." Wen er mit diesen Worten speziell meint, ist unklar. Namen nannte die TV-Bekanntschaft nämlich nicht.

"Wie wildgewordene Tiere und das ist echt ne Beleidigung an die Tierwelt, was hier gerade passiert", sind die Schlussworte seiner emotionalen Meldung. Bricht der Vulkan im Inneren des 32-Jährigen schon bald so richtig aus?