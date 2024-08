Nach Horror-Erfahrung in Paris: Influencerin wagt Neuanfang in Berlin

Hamburg/Berlin - Nachdem Xenia Adonts (33) im vergangenen Jahr in ihrer Pariser Wohnung ausgeraubt wurde, hat die Influencerin die Stadt der Liebe hinter sich gelassen und wagt einen Neuanfang in Berlin .

Nach eigenen Angaben schließt die Gründerin ihres eigenen Modelabels (Attire) damit das Kapitel Paris und öffnet die erste Seite ihres Berlin-Buches. Ihren Wohnsitz in New York behält sie weiterhin, sagte sie.

Xenia Adonts (33) in ihrem neuen Studio in Berlin. © Screenshot Instagram/xeniaadonts

"Ich bin sehr dankbar. Aber ich will mehr, weil ich es verdiene", so die Kampfansage der Influencerin nach ihrer damaligen Horror-Erfahrung und der daraus resultierenden, besonders psychisch schlimmen Zeit für die 33-Jährige.

Und so soll auch ihr eigenes Label nicht zugrunde gehen, sondern weiterleben. Ab sofort eben am Hauptstandort in Berlin.

Und obwohl Adonts gemeinsam mit ihrem Partner und Hund Berlin als gemütlichen und sicheren Ort auserkoren hat, wurde aufgrund der schlimmen Erfahrung in Frankreich ein Sicherheitssystem in der neuen Wohnung installiert - und ein weiteres soll her! Denn nur weil das Paar so viele Videokameras in dem Pariser Apartment platziert hatte, konnten die Täter überhaupt gefasst werden.

Adonts will ab sofort nur noch positiv in die Zukunft blicken. Berlin habe sich in den letzten Jahren schließlich zu einem ihrer liebsten Orte entwickelt. Viele Freunde seien dort hingezogen, die Stadt werde immer internationaler, sei divers und zeichne sich durch tolle Menschen aus, schrieb sie in ihrem Instagram-Broadcast-Channel.

Was sie aber am meisten an der Hauptstadt liebe, sei, wie sie dort selbst agiere. Berlin sei für sei das europäische New York, wie sie sagt.