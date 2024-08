Nach jahrelangem Warten: Liz Kaeber erwartet ihr erstes Kind!

Unter dem Video schrieb sie: "Our little blessing (auf Deutsch: Unser kleiner Segen)".

In dem Clip sind sie und Nick vor einem schlossartigen Gebäude zu sehen. Dabei steht sie erst mit dem Rücken zur Kamera, bevor sie sich umdreht und das kleine Bäuchlein in die Linse hält. Nick gibt ihr währenddessen einen Kuss und legt seine Hände auf die Wölbung.

Liz leidet seit einigen Jahren an der Krankheit "Endometriose". © Instagram Screenshot: lizkaeber

Vor rund zwei Jahren sprach sie auf Instagram erstmals offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch.

Sie leide an Endometriose, was für gutartige und meist schmerzhafte Wucherungen an dem Gebärmutterschleimhaut-Gewebe sorgt. In den meisten Fällen führt die Krankheit auch zu einigen Fehlgeburten, da sich der Fötus durch die Wucherungen nicht richtig in die Gebärmutter einnisten kann.

2022 war sie dadurch in einer Kinderwunsch-Klinik. Seitdem versucht die Influencerin mit Hormontherapien ihr erstes Baby zu bekommen.

So erzählte sie auch in ihrer damaligen Story, dass sie immer mit Anfang 20 Mutter werden wollte. Doch die Krankheit habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nun freuen sich Liz und Nick umso mehr, dass es doch geklappt hat, und genießen ihr Baby-Glück in vollen Zügen.