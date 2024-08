Sarah Harrison zum dritten Mal Mama geworden! So geht es ihr nach der Geburt

Bereits vor einiger Zeit verriet die Dubai-Auswanderin, dass sie zum dritten Mal ein Mädchen erwartet und dieses per Kaiserschnitt auf die Welt kommen wird.

Nur wenige Stunden zuvor verkündete die Influencerin, dass das Paar am "finalen Tag" ins Krankenhaus fahre. In dem Clip zeigte die 33-Jährige das letzte Mal ihren kugelrunden Babybauch.

"Allen geht es gut und haben es toll überstanden. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und melden uns später bei euch", hieß es weiter. Frau Sarah teilte den Beitrag ebenfalls in ihrer Story.

In Dominic Harrisons Instagram-Story teilte der frischgebackene Papa die frohe Botschaft mit seinen Followern. "Da möchte jemand 'Hallo' sagen", schrieb Dominic, während im Hintergrund süßes Babygeschrei zu hören ist.

Mit Dominic Harrison ist Sarah seit 2017 verheiratet.

Das Paar ist bereits Eltern zweier Töchter: Mia Rose ist mit sechs Jähren die Älteste, Kyla kam vor drei Jahren zur Welt.

Im Februar dieses Jahres, direkt am Valentinstag, gab Sarah ihre dritte Schwangerschaft in einem Instagram-Video bekannt.

Geplant sei diese allerdings nicht gewesen. "Es ist einfach passiert", erklärte die Influencerin mit 3,2 Millionen Fans auf Instagram.

"Es war ein Wirrwarr aus Gedanken. Ich habe erst einmal ein paar Tage gebraucht, um es zu realisieren", so die gebürtige Günzburgerin. Dass sie wieder schwanger sei, habe sie im Übrigen im Dezember 2023 "bei Oma daheim im Kinderzimmer" erfahren.

Zur Welt kam die kleine Alea jedoch nicht in Deutschland, sondern in ihrer Wahlheimat Dubai. Dominic und Sarah heirateten im Jahr 2017 und wanderten drei Jahre später in die Vereinigten Arabischen Emirate aus.