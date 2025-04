Nach kurioser Anfrage: Hollywood-Star von Schauspiel-Kollegen plötzlich geghostet

Seit einigen Monaten liegt der Kontakt zwischen Adam DeVine (41, l.) und Zac Efron (37) nun auf Eis. © Bildmontage: MICHAEL TRANAFP / EMMA MCINTYRE GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Bereits seit einigen Jahren soll der Kontakt zwischen den Schauspielern auf Eis liegen, wie Adam DeVine am vergangenen Dienstag in einer Podcast-Folge von "In Depth with Graham Bensinger" verrät.

Doch völlig unerwartet meldet sich vor sechs Monaten Schauspiel-Kollege Zac Efron, mit welchem er gemeinsam für den Film "Mike and Dave Need Wedding Dates" vor der Kamera stand, bei DeVine und erklärt, wie sehr er ihn als engen Freund schätze und vermisse.

Besonders eigenartig war jedoch die Anfrage, die der "Pitch Perfect"-Darsteller dann von Efron erhielt: Auf die Frage, ob DeVine noch sein Haus am Strand besitze, welche er bejahte, folgte die Bitte für einige Zeit bei ihm unterkommen zu können.

DeVine scheint zunächst verwirrt, erklärte seinem Freund aber, dass es kein Problem sei, wenn er für einige Zeit bei ihm wohne.

DeVine verrät gegenüber seinem Talk-Partner, dass sich Efron dankbar gezeigt und gemeint hätte: "Okay, ich rufe dich morgen an, um alle Einzelheiten zu erfahren, und [...] dann schickst du mir die Adresse und alles."