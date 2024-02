Nach langer Stille: DSDS-Gewinner Jan-Marten Block meldet sich mit süßer Nachricht zurück

Süderlügum/Berlin - Seit seinem Pinkel-Eklat im Sommer 2022 ist es still um den DSDS-Gewinner Jan-Marten Block (28) geworden.

Der DSDS-Gewinner Jan-Marten Block (28) ist bereits seit drei Jahren mit seiner Yasmin zusammen. © Screenshot/Instagram/janmartenofficial (Bildmontage)

Es scheint so, als habe sich der Sänger inzwischen dazu entschieden, seinen Alltag lieber nicht mehr mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Doch zum Valentinstag überraschte er seine Fans nun doch noch einmal mit einem kleinen Lebenszeichen: Denn nach all der Kritik scheint ihm zumindest seine Freundin Yasmin kein Stück von der Seite gewichen zu sein.

"3 Jahre mit dir an meiner Seite", schrieb er in seiner Instagram-Story zu einem Foto, das die beiden knutschend während einer Wanderung zeigt. "Ich bin endlich angekommen, denn bei dir fühle ich mich zu Hause", so Jan-Marten weiter. Dazu setzte er ein rotes Herzchen-Emoji.

Und wenige Stunden später tat es seine Yasmin ihm gleich: Auch sie machte ihrem Schatz in ihrer Story eine Liebeserklärung, postete ein Foto, auf dem sich die beiden innig küssen und schrieb: "Ich liebe dich mein Schatz" zu einem roten Herz.