Nach "M*****"-Eklat: So reagiert Christian Wolf auf Provokation von Oliver Pocher

Hört dieser Streit denn nie auf? Nach scharfer Provokation äußert sich Christian Wolf nun zu Oliver Pocher.

Von Maurice Hossinger

Zypern/Köln - Rund um den Globus geben sich Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) derzeit so richtig Saures. Nach der jüngsten Verbal-Entgleisung des Comedians hat der Fitness-Influencer nun zum Gegenschlag ausgeholt.

Mit einem ausführlichen Statement hat Christian Wolf am Samstag auf die Anschuldigungen von Olli Pocher reagiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf Eigentlich hatte es sich Anfang Juni nur um die mangelnde Haltung des Säuglings von Christian Wolf auf dessen Arm gedreht - mittlerweile zoffen sich Olli und der 30-Jährige aber über sämtliche Nebenkriegsschauplätze. Nachdem Oliver Pocher den Verlobten von Romina Palm (26) am Freitag als M****i betitelt und indirekt Feigheit vorgeworfen hatte, zeigt der Unternehmer nun seine Reaktion. Aber: Ähnlich wie sein Kontrahent wirft auch Christian Wolf seinem Gegenüber feiges Verhalten vor. "Er traut sich nicht zu einem 'normalen' ungeschnittenen Gespräch. Er möchte nur eine 'Show' machen. (...) Er will sogar Spiele mit mir spielen", erklärt der Neu-Zypriote. Promis & Stars Bekannt aus "Nikita" und "James Bond": Tchéky Karyo (†72) ist tot Der Auffassung des zweifachen Papas nach scheint Olli Pocher einer Aussprache - unter Anleitung von Podcaster "Ungeskriptet" - auf Teufel komm raus aus dem Weg gehen zu wollen.

Oliver Pocher will von Spenden-Kritik nichts hören