Nach "M*****"-Eklat: So reagiert Christian Wolf auf Provokation von Oliver Pocher
Zypern/Köln - Rund um den Globus geben sich Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) derzeit so richtig Saures. Nach der jüngsten Verbal-Entgleisung des Comedians hat der Fitness-Influencer nun zum Gegenschlag ausgeholt.
Eigentlich hatte es sich Anfang Juni nur um die mangelnde Haltung des Säuglings von Christian Wolf auf dessen Arm gedreht - mittlerweile zoffen sich Olli und der 30-Jährige aber über sämtliche Nebenkriegsschauplätze.
Nachdem Oliver Pocher den Verlobten von Romina Palm (26) am Freitag als M****i betitelt und indirekt Feigheit vorgeworfen hatte, zeigt der Unternehmer nun seine Reaktion.
Aber: Ähnlich wie sein Kontrahent wirft auch Christian Wolf seinem Gegenüber feiges Verhalten vor. "Er traut sich nicht zu einem 'normalen' ungeschnittenen Gespräch. Er möchte nur eine 'Show' machen. (...) Er will sogar Spiele mit mir spielen", erklärt der Neu-Zypriote.
Der Auffassung des zweifachen Papas nach scheint Olli Pocher einer Aussprache - unter Anleitung von Podcaster "Ungeskriptet" - auf Teufel komm raus aus dem Weg gehen zu wollen.
Oliver Pocher will von Spenden-Kritik nichts hören
"Also wohl doch nichts mit 'Ich setze mich sofort mit ihm hin und zerstöre ihn faktisch'. Offensichtlich hat er nun zu viel Sorge vor dem, was er gefordert hat: einem Gespräch. Stattdessen will er Spiele spielen", heißt es in der Erklärung.
Dass es am Ende tatsächlich zu einem Live-Talk kommen wird - daran hat Christian Wolf derzeit erhebliche Zweifel. "Da bin ich raus. Ich bin nicht dafür da, seine toten Shows wiederzubeleben."
Unter anderem das Thema Einnahmen einer potenziellen Live-Show verfolgt den 30-Jährigen. "Schade ist es aber auch um die Spenden. Ich habe ihm ja vorgeschlagen, dass wir selbst spenden. Das ist ihm scheinbar auch nicht mehr so wichtig, wenn es plötzlich um das eigene Geld geht", lautet die klare Provokation in Richtung Olli.
Der wiederum hatte sich schon am Freitag darüber aufgeregt und mitgeteilt, sich von einem Auswanderer, "der Deutschland verlassen hat, um Geld zu sparen, nichts von Geld, Steuern, Finanzen, Spenden oder Charity" erklären zu lassen.
Ist die Antwort des Comedians womöglich nur eine Frage der Zeit?
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf