Entgleisung von Oliver Pocher: Hier beleidigt er Christian Wolf als "M*****"

Köln - Kaum erreicht der Streit zwischen Oliver Pocher (48) und Christian Wolf (33) ungeahnte Höhen, tritt der Comedian über Instagram noch einmal richtig nach. Sogar eine fragwürdige Beleidigung kommt dem mehrfachen Familienvater über die Lippen.

Seit Anfang Juni gehört Christian Wolf zu den beliebtesten Internet-Opfern von Oliver Pocher. © Marcus Brandt/dpa

Zur Erinnerung: Eigentlich sollen sich Olli und Fitness-Influencer Christian Wolf im Podcast "Ungeskriptet" ein für alle Mal aussprechen und das Kriegsbeil begraben.

Noch vorab bezichtigen sich beide der Lüge, behaupten jeweils, der andere hätte keinen Arsch in der Hose und sei schlicht und ergreifend feige.

In seiner neuesten Story wird es Olli Pocher nun aber offensichtlich zu bunt. "Dreh deine Faktenvideos, arbeite dich dran ab. (...) Auch der Werbedeal mit Amira - über Geld versucht er alles zu regeln und zu machen. Auch was die Spenden angeht, muss ich mir nichts von dem erzählen lassen. Ich hab schon bei 'Wer wird Millionär' eine Million gewonnen, da ist er noch als Aufgedunsener in der Klasse umhergelaufen und hat irgendeine Scheiße erzählt."

Richtig brisant wird es aber erst im darauffolgenden Clip. "Christian, ganz einfach. Hab die Eier in der Hose und triff dich vor Publikum mit mir. (...) Sei 'ne M*****, wie sonst auch. Oder mach ein Gespräch mit allem, was dazu gehört."